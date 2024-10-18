Более 225 тыс электросчетчиков бесплатно заменены в жилых домах Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала этого года в столичных домах бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, в настоящее время продолжаются работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. По его данным, запланирована установка еще почти 85 тысяч новых электросчетчиков.

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". Работы проходят в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, добавил Бирюков, также идет установка оборудования, которое в будущем позволит подключить счетчики к интеллектуальной системе учета электроэнергии.

Между тем специалисты также проверили более 65% газовых плит в Москве с начала 2024 года. Этот показатель соответствует почти 1,2 миллиона плит, которые эксперты оценили на работоспособность и соответствие требованиям безопасности.

Все нарушения, выявленные в ходе проверок, оперативно устраняются. Специалисты также инструктируют жителей и выдают им памятки по пользованию плитами.