Более 60 тысяч поверок счетчиков воды выполнено с начала работы сервиса на mos.ru

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Более 60 тысяч поверок счетчиков воды выполнено в столице с начала работы соответствующего сервиса на mos.ru, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства города.

Онлайн-сервис "Поверка счетчиков воды" работает на портале уже почти год, с октября 2023-го, позволяя заказывать услугу в любое время. В департаменте также напомнили, что периодическая поверка счетчиков позволяет вовремя найти неисправности приборов и избежать переплату за ЖКУ.

Оформить приезд специалиста можно следующим образом: в разделе "Услуги" найти "Жилье, недвижимость, земля", а далее в списке выбрать "Поверка счетчиков воды" и нажать "Подать заявку". Адрес гражданина система подгрузит сама из личного кабинета, в ином случае его придется заполнить самому.

Также можно выбрать дату и время визита поверителя и указать тип и число счетчиков. После оформления заявки позвонит оператор и подтвердит вызов. Оплатить услугу нужно за сутки в личном кабинете на портале.

Работник одной из проверенных организаций прибудет на место, внесет данные в акт о поверке и предложит заменить непригодный прибор, если тот превышает погрешность. Затем данные поверки за 40 дней вносятся в ГИС "Аршин".



Ранее портал "Наш город" помог решить 1,4 миллиона вопросов москвичей с начала этого года. При помощи сервиса за день удается решить в среднем 5,5 тысячи заявок по содержанию домов, парков, дорог, транспорта, городских территорий и прочего.

