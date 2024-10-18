"Активные граждане" выберут лучшие площадки и мероприятия проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы выберут лучшие места и мероприятия проекта "Лето в Москве", который проходил с 1 июня по 8 сентября и охватил десятки событий на различных площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, для посетителей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" было открыто более 200 тематических зон. В свою очередь, гости фестиваля "Театральный бульвар" увидели более 480 постановок с участием свыше 1,6 тысячи артистов, а мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" посетили свыше 10,5 миллиона человек.

В голосовании активные граждане отметят, что понравилось им больше всего, а также выберут любимые форматы мероприятий и поделятся идеями.

Принять участие в голосовании могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. Проголосовав, они получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Парки Москвы приняли около 73,5 миллиона гостей за лето, рассказал ранее Сергей Собянин. Современная инфраструктура и разнообразная афиша мероприятий позволили сделать отдых жителей и гостей столицы комфортным в любую погоду.

В рамках проекта "Лето в Москве" в парках было проведено более 200 фестивалей, каждый из которых сопровождался мастер-классами, экскурсиями, лекциями, спектаклями, кинопоказами и квестами. В общей сложности эти мероприятия собрали более 950 тысяч гостей, уточнил мэр.