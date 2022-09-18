Отдельные услуги в столичных МФЦ недоступны из-за технических работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые госуслуги в столичных центрах "Мои документы" оказались недоступны в связи с проведением технических работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных МФЦ.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в ряде столичных офисов "Мои документы" не работает система выдачи талонов и наблюдаются сбои с выдачей документов.

"Отдельные услуги временно недоступны в связи с проведением заключительного этапа технических работ в информационных системах, непосредственно связанных с порталом mos.ru", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что электронная очередь работает в штатном режиме, а подавляющее большинство социально значимых услуг по-прежнему доступны. В пресс-службе подчеркнули, что после завершения технических работ гражданам станут доступны все госуслуги.

Ранее сообщалось, что москвичи получили онлайн свыше 22 тысяч услуг по оформлению перепланировки, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. По словам заммэра Петра Бирюкова, благодаря переводу оформления в онлайн не тратится время на пересылку документов и удается сократить сроки получения решения.