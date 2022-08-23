Два обновленных центра госуслуг открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два усовершенствованных центра госуслуг открылись в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Центр госуслуг Конькова переехал в здание ТЦ "Беляево" в пешей доступности от станций метро "Коньково" и "Беляево", а офис района Проспект Вернадского открылся после капитального ремонта", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в обновленных офисах "Мои документы" появился кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафетерий.

Кроме того, посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фото на документы, распечатать документы или снять копию с них, оплатить госпошлины и произвести иные платежи с помощью терминалов в зале или в окне приема.

Ранее центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся в ТРЦ "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская". Отмечалось, что это седьмой подобный центр при флагманском офисе "Мои документы".

Заммэра Наталья Сергунина уточняла, что в новом центре услуг предпринимателям помогают подбирать меры поддержки и дают консультации более чем по 100 темам.

