Пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" продолжат раздавать воду из-за жары

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В четверг, 18 августа, пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" бесплатно раздадут питьевую воду в бутылках из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба компании.

"Для дополнительного комфорта в поездке "Аэроэкспресс" третий день раздает пассажирам экспресс-автобусов бесплатную бутилированную питьевую воду", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, за прошедшие два дня пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" раздали около трех тысяч бутылок воды. Их можно взять в наиболее жаркие часы после полудня в автобусах, которые курсируют между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом Домодедово. Кроме того, получить воду смогут пассажиры на автостанции "Орехово".

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в столице в начале сентября. По его мнению, переход от лета к осени окажется комфортным и плавным для жителей города.

По среднемесячной температуре август превысил на 2,6 градуса климатическую норму, такую же тенденцию может продемонстрировать и сентябрь. Синоптик ожидает, что в первые дни осени столбики термометров в столице покажут порядка 20 градусов тепла в дневные часы.