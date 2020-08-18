Дом на 341 квартиру построят в Люблине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Юго-Восточном округе столицы по программе реновации построят многоквартирный дом, сообщат Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы. Уже согласована проектная документация.

"Жилой дом с инженерными сетями и благоустроенной территорией появится на Краснодарской улице, владении 6, района Люблино", – говорится в сообщении.

В многоэтажке на 341 квартиру предусмотрены жилые помещения для маломобильных групп населения. Первый этаж будет включать помещения общественного назначения с возможностью размещения объединенной диспетчерской службы.

Этажи в секциях 1-4 будут связаны одной лестничной клеткой и двумя лифтами. В доме предусмотрены охранные освещение и видеонаблюдение, система экстренной связи, сигнализация.

Также запланировано оснащение объекта системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации въезда-выезда и радиофикации.

Проект предполагает обустройство подземной автостоянки. Прилегающая территория будет благоустроена. Предусмотрены зоны для детей и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что строительство дома на 102 квартиры по программе реновации началось в Лефортове. Он будет расположен по адресу улица Шепелюгинская, дом 16.