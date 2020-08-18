Дом на 341 квартиру построят в Люблине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Юго-Восточном округе столицы по программе реновации построят многоквартирный дом, сообщат Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы. Уже согласована проектная документация.
"Жилой дом с инженерными сетями и благоустроенной территорией появится на Краснодарской улице, владении 6, района Люблино", – говорится в сообщении.
В многоэтажке на 341 квартиру предусмотрены жилые помещения для маломобильных групп населения. Первый этаж будет включать помещения общественного назначения с возможностью размещения объединенной диспетчерской службы.
Этажи в секциях 1-4 будут связаны одной лестничной клеткой и двумя лифтами. В доме предусмотрены охранные освещение и видеонаблюдение, система экстренной связи, сигнализация.
Также запланировано оснащение объекта системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматизации въезда-выезда и радиофикации.
Проект предполагает обустройство подземной автостоянки. Прилегающая территория будет благоустроена. Предусмотрены зоны для детей и занятий спортом.
Ранее сообщалось, что строительство дома на 102 квартиры по программе реновации началось в Лефортове. Он будет расположен по адресу улица Шепелюгинская, дом 16.
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