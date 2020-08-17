Почти 2 тыс прав собственности по программе реновации зарегистрировали за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

1,9 тысячи прав собственности по программе реновации зарегистрировали с января по июль 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Росреестра.

В этот период на кадастровый учет поставили шесть домов. По одному зданию расположено в СВАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО. Также два дома находятся в поселке Шишкин Лес в ТиНАО.

Помимо этого, недавно состоялось совещание. На нем присутствовали представители нескольких столичных департаментов, а также Московского фонда реновации. Его провели в целях выполнения поручения мэра Москвы Сергея Собянина по реализации госпрограммы "Градостроительная политика".

На совещании рассмотрели варианты совершенствования взаимодействия между ведомствами во время подготовки технической документации и кадастрового учета зданий. Кроме того, было принято решение об увеличении числа подобных совещаний.

Глава управления Росреестра по Москве Денис Майданов отметил, что в настоящий момент в адресный перечень по программе реновации входят 453 стартовые площадки.

"По каждому из этих объектов мы совместно с правительством Москвы работаем и оперативно решаем все возникающие вопросы, чтобы каждая семья могла переехать в новую квартиру как можно раньше", – подчеркнул Майданов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет выполнена в столице в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время настало время фазы, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован.