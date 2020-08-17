Строительство дома по программе реновации начали в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство дома на 102 квартиры по программе реновации началось в Лефортове. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Он будет расположен по адресу улица Шепелюгинская, дом 16. Глава ведомстве Рафик Загрутдинов сообщил, что разрешение на строительство уже получено. Общая площадь квартир составит 6 159,43 квадратного метра.

"В настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – заявил Загрутдинов.

Он добавил, что в рамках программы реновации территория района в целом будет благоустроена. В частности, в Лефортове построят три детских сада, многофункциональный центр, спортивно-образовательный центр. Помимо этого, в районе обустроят детскую школу искусств и центр социального обслуживания населения.

Планируется построить односекционный дом с подземной парковкой. Сообщается, что дом возводится по индивидуальному проекту с учетом окружающей застройки.

Фасады будут облицованы плитами из искусственного камня и металлическими панелями. Также будут установлены корзины для кондиционеров. На первом этаже будут размещены объекты социального, культурного и коммерческого назначений.

"В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения", – рассказали в пресс-службе Депстроя.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтовой холл будут сделаны на одном уровне с землей. Это задумано с целью удобства маломобильных граждан, а также мам с колясками. Кроме того, планируется оборудование плитки с шероховатой поверхностью, чтобы снизить вероятность скольжения в любое время года.

Здание будет оснащено системой охраны входа в здание, а также пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Также в дом внедрят систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Территория возле дома будет благоустроена. Рядом со зданием специалисты оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых. Помимо этого, территорию озеленят и на ней будут организованы машино-места на открытой плоскостной стоянке.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы начали расселение жителей двух домов по программе реновации. Новые квартиры получают ют жители корпуса 2, дома 34 и корпуса 1, дома 36, по улице Бутлерова. Им предложили вариант расселения по адресу улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2.