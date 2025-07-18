Уникальную игротеку представили на фестивале в биокластере на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальную игротеку представили на экологическом фестивале "БукашкиФест" в биокластере на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках игротеки были представлены настольные игры, созданные научными сотрудниками Биологического музея имени К. А. Тимирязева. Среди них, например карточная игра "Геомания". В ней карточки дают возможность добывать особые ресурсы, а попутная прокачка способностей позволяет создавать новые предметы и объекты.

Другой игрой является "Цветочный оракул". Она основывается на ботанических формулах, с помощью которых ученые в прошлом представляли структуру цветка в энциклопедиях. Игрокам необходимо расшифровать данные формулы.

"Посетители возвращались к игровому столу снова и снова, а положительные отзывы и просьбы добавить игры в магазин вдохновили нас задуматься о воплощении этой идеи", – рассказала научный сотрудник музея Татьяна Кулашева.

Новая игротека пройдет в рамках летнего фестиваля IT-пикник в парке Коломенское 16 августа.

Помимо игротеки, посетителей также ждала лекция "Муха-Цокотуха: реальные и вымышленные герои", раскрывающая об известной детской сказке Корнея Чуковского с научной точки зрения.

Также в "Закусочной для козявочек" гостям рассказали, какими растениями питаются насекомые. Лекция стала отправной точкой для запуска серии рассказов, разоблачающих мифы и легенды.

Кроме того, научный сотрудник музея Маргарита Атрощенко провела интерактивный энтомологический урок "Пчелы, их правильный и неправильный мед", посвященный интересным фактам о жизни пчел.

Ранее москвичей и гостей города пригласили посетить творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле", который пройдет в Парке Победы на Поклонной горе 9 августа. Культурная программа объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов РФ и других стран.

