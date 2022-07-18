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Школу на 2 100 мест введут в эксплуатацию в Троицке в 2023 году

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новую школу на 2 100 мест и подъездную дорогу к ней в Троицке планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он напомнил, что все социальные объекты возводят в соответствии с требованиями безопасности.

"Инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. Обеспечено комфортное обучение и эффективное использование площадей. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью", – приводятся слова Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, сложившийся в ТиНАО подход к проектированию и строительству школ и других соцобъектов позволяет эффективно реализовывать программы дополнительного образования.

С 2012 на территории ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию свыше 100 зданий образовательных организаций почти на 43 тысячи мест. Это 70 садов и 31 школа. До конца текущего года планируют возвести и сдать в эксплуатацию еще 12 объектов образования.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построили самую большую школу России. Отмечается, что данное учреждение можно назвать городом профессий: здесь есть лаборатории, IT-классы и кабинеты профессиональной подготовки нового поколения.

Школу № 2070 площадью 24 тысячи квадратных метров создавали с учетом мирового опыта создания современных образовательных пространств.

"Жизнь в большом городе": образование в ТиНАО

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