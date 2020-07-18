Рекультивацию склона около завода полиметаллов на юге Москвы начнут через год

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Участок вдоль завода полиметаллов возле Москвы-реки будет рекультивирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Речь идет о месте, расположенном неподалеку от траектории Юго-Восточной хорды. В настоящий момент столичные власти уже приступили к подготовке к рекультивации участка.

Бочкарев отметил, что работы проведут в связи с тем, что в этой зоне обнаружили высокий фон радиации. Он заявил, что об этом участке известно с 1984 года.

"Сейчас начаты работы по проектированию мероприятий как раз для самого склона: самого опасного и самого зараженного. Работы начались по проектированию этих мероприятий и будут длиться несколько месяцев, и где-то через год, я думаю, начнём саму рекультивацию", – отметил Бочкарев.

Он добавил, что работы по очистке грунта Юго-Восточной хорды завершены. В настоящий момент на этом участке ведутся строительные работы.

17 июля в Москве началось возведение объектов в рамках проекта Юго-Восточной хорды. Очищенная площадка уже передана подрядной организации.