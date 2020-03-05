Вывоз грунта из зоны ЮВХ не повлияет на сроки ее ввода в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Вывоз радиоактивного грунта с участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не повлияет на сроки ввода хорды в эксплуатацию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Он рассказал, что работы по вывозу грунта должны быть проведены в течение трех месяцев, подчеркнув, что ввод в эксплуатацию хорды запланирован на 2022–2023 годы.

В феврале был объявлен аукцион по радиационному контролю, изъятию и транспортировке отходов и загрязненного грунта с участка строительства ЮВХ. Тендер на эти работы выиграл ФГУП "Радон".

Ранее Сергей Собянин пообещал рекультивировать территорию вблизи ЮВХ, ликвидировав пятна радиоактивного заражения, которые остались от деятельности Московского завода полиметаллов.

Юго-Восточная хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы.

Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.

