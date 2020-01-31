Объявлены торги на вывоз радиоактивного грунта из зоны ЮВХ в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Электронный аукцион объявили по радиационному контролю, изъятию и транспортировке отходов и загрязненного грунта с участка строительства Юго-восточной хорды (ЮВХ) в Москве.

Как сообщил информационный комплекс правительства столицы со ссылкой на департамент строительства, заявки на участие в аукционе принимаются до 7 февраля.

Аукцион состоится 11 февраля 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 80 миллионов рублей. Работы должны быть проведены в течение трех месяцев.

Услуги, которые предстоит оказать победителю аукциона, разделены на 3 этапа: подготовительные и реабилитационные работы, а также заключительное радиационное обследование.

24 января Сергей Собянин пообещал рекультивировать территорию вблизи ЮВХ, ликвидировав пятна радиоактивного заражения, которые остались от деятельности Московского завода полиметаллов.

Сам завод, по словам мэра, ничего не делает для ликвидации экологического ущерба. В связи с этим, отмечал Собянин, власти заключат договор с ФГУП "Радон" о рекультивации склона.

"Москва сегодня": Собянин пообещал рекультивировать территорию около ЮВХ

Ранее сообщалось, что образованное тремя хордами (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной) и Южной рокадой дорожное кольцо Москвы могут замкнуть к началу 2023 года.

Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы.

Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.