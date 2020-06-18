В московском метро открылись сувенирные магазины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В московском метро возобновили работу сувенирные магазины и 10 информационных стоек "Живое общение", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Приобрести сувениры с символикой метро можно во флагманских магазинах метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Стойки "Живое общение" открылись на станциях "Арбатская", "Киевская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, станциях "Курская", "Комсомольская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, станциях "Кузнецкий мост" и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, а также на станциях "Александровский сад" и "Павелецкая" Филевской и Замоскворецкой линий.

В период самоизоляции сувениры были доступны только в интернет-магазине подземки.

Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии завершилось обновление парка поездов. Теперь на одной из самых востребованных линий в подземке ходят исключительно составы нового поколения "Москва".