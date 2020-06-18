"Парк ремесел" на ВДНХ приглашает отметить свой день рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Парк ремесел" на ВДНХ отмечает свой день рождения и по этому случаю проведет в прямом эфире бесплатные занятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что новая выставочная зона, посвященная ручному труду, открылась в 2016 году в рамках масштабной программы возрождения ВДНХ. В результате "Парк ремесел" стал одним из семи тематических кластеров на территории выставки.

"Он объединяет функции коворкинга и творческого пространства: здесь работают художественные и ремесленные мастерские, проводятся образовательные и тематические программы. За четыре года в парке прошли более пяти тысяч мастер-классов и десятки праздников", – подчеркнула Сергунина.

Онлайн-программа состоится 18 июня на официальной странице ВДНХ в социальной сети "Одноклассники". Она стартует в 12:00 c мастер-класса школы сыроделия. В 14:00 занятие проведет мастерская фарфора. В 15:00 флористы покажут, как собирать красивые букеты, а в 18:00 дизайнер продемонстрирует несложную технику окрашивания тканей, с помощью которой можно обновить старую одежду.

16 июня открылись музеи и павильоны ВДНХ. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты.

Музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.

В музеях и павильонах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочно-перчаточный режим. Все поверхности подвергаются дезинфекции, а гости должны пользоваться антисептическими средствами. Ограничения на количество посетителей не будет действовать лишь в парке "Россия – моя история", а также в "Москвариуме".

