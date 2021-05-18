Пассажирам ЦППК начали раздавать питьевую воду на вокзалах и станциях из-за жары

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Центральная ППК организовала бесплатную раздачу питьевой воды на железнодорожных вокзалах и станциях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники ЦППК раздают пассажирам питьевую воду из-за аномально жаркой погоды на головных вокзалах Москвы, а также на станциях "Мытищи", "Выхино", "Подольск", "Железнодорожная", "Лобня", "Тушино" и "Одинцово".

Ранее из-за сильной жары в столичном метро увеличили воздухообмен, а также перевели вентиляцию в летний режим. Уточняется, что на некоторых станциях метрополитена и МЦК пассажирам бесплатно раздают воду.

Известно, что в настоящее время раздают воду на станциях "Выхино", "Багратионовская", "Измайловская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея", "Улица Скобелевская" и "Кунцевская".

Также воду раздают на МЦК: на станциях Стрешнево, Панфиловская, Лихоборы, Окружная, Владыкино Бульвар Рокоссовского, Андроновка и Нижегородская.