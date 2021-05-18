Пассажирам метро и МЦК в столице начали раздавать воду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за сильной жары в столичном метро увеличили воздухообмен, а также перевели вентиляцию в летний режим. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что на некоторых станциях метрополитена и МЦК пассажирам бесплатно раздают воду.

"В Москве летняя жара. Сегодня, по прогнозу, в городе будет 30 градусов. Чтобы пассажирам было комфортно ездить в метро, мы увеличили воздухообмен и перевели вентиляцию в летний режим", – говорится в сообщении.

Известно, что в настоящее время раздают воду на станциях "Выхино", "Багратионовская", "Измайловская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская аллея", "Улица Скобелевская" и "Кунцевская".

Также воду раздают на МЦК: на станциях Стрешнево, Панфиловская, Лихоборы, Окружная, Владыкино Бульвар Рокоссовского, Андроновка и Нижегородская.

Из-за сильной жары в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности.

МЧС просит внимательно отнестись к прогнозу: по возможности долго не находиться на жаре и солнце и не забывать про питьевой режим.