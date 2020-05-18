Новый музей на Красной площади планируют открыть через несколько лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый музей на Красной площади планируется открыть в конце 2023 – начале 2024 года. Об этом сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
По ее словам, окончание строительства запланировано на конец следующего года, но для переезда этого недостаточно.
"Это непросто – перевезти всю коллекцию, установить экспонаты в витринах, установить свет. Я надеюсь, что в течение года это удастся сделать. Конец 2023 – начало 2024 года – я думаю, это время, когда мы можем говорить об открытии музея", – приводит слова Гагариной Агентство "Москва".
По ее словам, в здании планируют представить большую византийскую коллекцию икон, военных трофеев, восточное оружие, знамена, а в отдельном зале планируют разместить коллекцию Фаберже. Также в отдельном зале будет выставлено русское стекло, фарфор, а также будут залы, посвященные русской придворной культуре, церковной русской культуре.
Ранее сообщалось, что музеи Московского Кремля открыли новый сайт, который совмещает образовательные лекции и виртуальные прогулки. Для онлайн-туров доступны Оружейная палата, Патриарший дворец и другие музейные коллекции. Медиапроекты на сайте разделены по темам. Помимо музейных фондов, можно ознакомиться с подразделом "Фильмы". Здесь собраны документальные проекты, созданные в разные годы. Раздел "Угадайка" посвящен интерактивному досугу – викторинам.
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