Проект "Моя улица" попал в финал престижной европейской премии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа "Моя улица" попала в финал премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, став единственным европейским проектом, получившим столь высокую оценку жюри за достижения в развитии города.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В финал также прошли 14 проектов из Северной Америки и 4 градостроительные программы из Азии.

По словам организаторов, в список претендентов вошли решения, каждое их которых является грамотным примером использования территорий города.

Лауреаты премии будут объявлены в сентябре.

С 2015-го по 2017-й в столице было перестроено 92 километра улиц, установлено 7 тысяч энергоэффективных фонарей и посажено 7 тысяч деревьев. Всего площадь благоустройства в рамках проекта превысила 1500 гектаров.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Капотня реализуется крупнейший проект благоустройства в рамках программы "Мой район". Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, благоустройство не затронет лишь территории, где расположены дома, включенные в программу реновации и подлежащие сносу.