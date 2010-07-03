Собянин пригласил москвичей отметить День парков 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отметить День парков в субботу, 18 мая. Об этом мэр написал во "ВКонтакте".

"В субботу отмечаем День парков. Будут концерты, спортивные занятия и много танцев. В парке Победы на Поклонной горе – брейк-данс и хип-хоп, а в "Эрмитаже" – латиноамериканские и джазовые. Можно научиться азам", – написал градоначальник.

День парков отмечается каждую третью субботу мая. В этом году бесплатные мероприятия запланированы в 16 парках столичного департамента культуры.

В частности, в Парке Горького в 11:30 ждут всех желающих на уроках фехтования, а в 13:00 начнутся занятия по зумбе (фитнес под латиноамериканскую музыку).