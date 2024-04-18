В Москве выросло число слотов для торжественного вручения первого паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Торжественную церемонию вручения первого паспорта юным жителям Москвы теперь организовали во всех флагманских офисах "Мои документы" каждую пятницу с 16:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Эта услуга довольно популярна у жителей столицы, поэтому центры госуслуг решили вдвое увеличить количество слотов для данной церемонии. Раньше она проводилась раз в две недели. Так, с 2020 года уже около 4 400 подростков использовали право на получение документа в торжественной обстановке.

Вместе с паспортом подростку также вручают Конституцию России и тематические сувениры. Затем для граждан организуют экскурсию по центру госуслуг и ознакомят с экспозицией выставки "Москва – с заботой об истории". Также у них есть возможность принять участие в мастер-классе "Письмо в будущее" и составить послание себе.

Для вручения первого паспорта в торжественной обстановке нужно выбрать удобные дату и место на портале mos.ru. Предзапись появится за 30 дней до даты мероприятия. После этого необходимо не менее чем за 10 дней до церемонии направить документы в офис госуслуг. В день получения документа в центр нужно прийти минимум за 40 минут до начала мероприятия.

Ранее стало известно, что более 3,6 тысячи москвичей получили свой первый паспорт в торжественной обстановке в офисах "Мои документы". Вручение проводят в центрах на Пресненской набережной, Новоясеневском проспекте, Ленинградском шоссе, Сходненской улице, Рязанском проспекте и других. Они открыты для заявителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

