Больше тысячи рабочих мест создадут на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больше тысячи мест приложения труда планируется создать на девяти предприятиях площадки "Алабушево", которая входит в состав "Технополиса "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"На площадке "Алабушево" ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них – производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Сегодня в "Алабушеве" работают 30 компаний, в которых трудятся больше 1,5 тысячи человек. А предприятия, которые только планируют открыться там в этом году, уже начали подбор работников. Например, в биотехнологической компании "Биокад" сейчас открыты 30 вакансий, работают же на предприятии 240 человек. А другое фармацевтическое предприятие – "Велфарм" – наймет в этом году 100 человек, увеличив свой персонал до 200 специалистов.

Новых сотрудников ищут предприятия и из других сфер. Например, завод "Электронинвест" открыл 12 вакансий для монтажников, конструкторов, разработчиков и других специалистов. А в компании "Дизайн центр "Союз" сейчас открыто 11 вакансий.

Как уточнил гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев, резиденты особой экономической зоны ищут новых сотрудников с помощью проекта "Техноработа". Сервис заработал в прошлом году. На сегодняшний день в нем доступно порядка 300 вакансий.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" планируется создать свыше шести тысяч новых рабочих мест. Большинство из них придется на производство беспилотных летательных аппаратов.

