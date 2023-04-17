Собянин заявил, что около 100 заводов в Москве возведут раньше срока

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 100 заводов в Москве возведут раньше срока благодаря "зеленому коридору", объявленному в феврале для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, все дело в том, что за счет проекта срок выполнения административных процедур сократился в два раза.



"Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач", – сказал Собянин.



Он рассказал, что порядка 60 из 100 заводов строятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, в которые вложено более 133 миллиардов рублей. Трудоустроиться на такие предприятия смогут свыше 27 тысяч человек.



Кроме того, около 20 производств появятся на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентам которой власти оказывают особую поддержку: освобождение на 10 лет от ряда налогов, льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны и другие.

В феврале Собянин подписал распоряжение о сокращении сроков выполнения административных процедур в рамках реализации проектов по строительству и реконструкции промышленных объектов площадью от 1,5 тысячи квадратных метров.

Благодаря данному решению общий срок выполнения основных административных процедур в среднем уменьшится в два раза. Так, срок проведения предварительного согласования предоставления земельного участка сократится с 12 до семи рабочих дней, а процедур присвоения учетного номера, подписания и направления проекта договора аренды земельного участка на рассмотрение в Росреестр – с 30 до семи рабочих дней.

Также столичные власти в два раза – с 30 до 15 рабочих дней – сократили срок согласования проектов организации дорожного движения для проведения строительных работ, с 42 до 20 рабочих дней – срок проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, с 10 до семи рабочих дней – срок предоставления технического заключения о соответствии проектной документации плану подземных коммуникаций.

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