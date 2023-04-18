Москва выделила 65,5 гектара под городские проекты АИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В первом квартале 2023 года Москва предоставила застройщикам, работающим по заказу города, более 6,5 гектара земли для возведения объектов за счет Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе – марте этого года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта безвозмездно было выделено 117 участков общей площадью более 65,5 гектара", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Для реализации крупных столичных проектов департамент городского имущества Москвы выделяет застройщикам землю по договорам безвозмездного пользования. Как сообщил руководитель департамента Максим Гаман, для строительства транспортных объектов в первом квартале 2023 года было выделено 47,3 гектара, для коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей – почти 7,6 гектара, для школ и детских садов – 5,5 гектара, для жилья по городским программам – 2 гектара.

Одним из проектов АИП стала школа на тысячу учеников в поселении Мосрентген в ТиНАО. Помимо этого, землю выделили для возведения объектов в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) около станции Московского метрополитена "Улица Дмитриевского" и других.

До этого стало известно, что благодаря реализации инвестиционных проектов в Восточном административном округе (ВАО) Москвы появится более 18 тысяч новых рабочих мест. В округе планируют реализовать 14 проектов, общая сумма инвестиций в которые составит 38,5 миллиарда рублей. Площадь выделенных участков составляет около гектара.

