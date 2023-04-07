Более 18 тыс новых рабочих мест появится в ВАО благодаря инвестиционным проектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Благодаря реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Восточном административном округе (ВАО) Москвы жители получат более 18 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра пояснил, что с 2016 года город одобрил передачу земли инвесторам для реализации 14 МаИП. На земельных участках инвесторы возведут фармацевтические и строительные предприятия. Общая площадь участков составляет более 60 гектаров.

"В проекты инвесторы вложат свыше 38,5 миллиарда рублей. На предприятия смогут трудоустроиться более 18 тысяч человек", – сообщил Ефимов.

Получить участок в аренду на пять лет под реализацию МаИП предприниматели могут с 2016 года. С 2022 года власти Москвы утвердили ряд антикризисных мер, одна из которых позволяет арендовать участок по ставке за один рубль в год. Мера стала одной из самых востребованных в прошлом году, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"С марта 2022 года город заключил договоры о передаче участков в разных районах по льготной ставке с 14 инвесторами. По двум подобным договорам на востоке столицы застройщики возведут предприятия по производству мебельной продукции и специального инвентаря для школ искусств", – уточнил он.

Площадь выделенных участков составляет около гектара. Возведение объектов на них позволит создать в городе почти 300 новых рабочих мест.

МаИП позволяют предпринимателям снизить затраты на создание рабочих мест и наладить производство важной для Москвы продукции.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2022 году инвесторы вложили в столичную экономику почти 6 триллионов рублей. Основную часть средств предоставил крупный и средний бизнес – порядка 4,4 триллиона рублей. Инвестиции в столичную экономику в 2022 году увеличились на 2,2 в сравнении с показателями 2021 года.



Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

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