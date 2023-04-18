Современная пешеходная зона появится около ТПУ "Свиблово"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Территорию около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Свиблово" благоустроят и сделают более комфортной для пассажиров одноименной станции Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача – сделать удобные подходы и подъезды к метро "Свиблово" и станциям наземного общественного транспорта, которые входят в одноименное ТПУ. Работы пройдут на улицах Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанов", – цитируют Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Проектом благоустройства территории предусмотрены установка фонарей и лавочек, обновление дорожного покрытия тротуаров и проезжей части, а также другие работы. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, благодаря чему пешеходы станут более заметными для водителей в темное время суток.

Помимо этого, в районе благоустроят сквер между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами. Для москвичей обустроят пешеходную зону с новыми фонарями и лавочками.

До этого стало известно, что в столице также благоустроят пространство возле ТПУ "Тимирязевская". В ходе работ проложат дополнительную водосточную сеть, уберут под землю воздушные сети, установят лавочки и качели, а также обустроят пешеходный маршрут. Пространство адаптируют под пожелания местных жителей.



"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле ТПУ "Тимирязевская"

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