Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили работы по благоустройству территорий у станций "Печатники", "Сокольники", "Каширская" и "Варшавская" Большой кольцевой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Привели в порядок существующие пешеходные маршруты, сделали новые. Построили удобные подъезды к станциям. <...> Всего благоустроили больше 35,5 гектара территории", – написал он.

Так, все провода возле станций убрали под землю, улучшили систему водостока, предусмотрели парковочные места, установили современные остановки наземного транспорта, установили контрастное освещение на пешеходных переходах.

Что касается каждого проект в отдельности, то на Чонгарском бульваре возле "Варшавской" появились зеленые зоны со скамейками, а также площадка с тренажерами. Два сквера привели в порядок у станции "Каширская", они расположены между Каширским шоссе, улицей Маршала Шестопалова и проспектом Андропова.

Возле станции "Сокольники" работы прошли сразу на нескольких улицах. Так, специалисты обновили сквер Огнеборцев, территории у главного входа в одноименный парк и памятника Николаю Гастелло. А в районе "Печатников", у кинотеатра "Тула" появился комплекс для гонок с препятствиями.

Ранее стало известно о планах благоустройства возле станции Трикотажная МЦД-2. В рамках работ планируется повысить доступность станции. Там расширят тротуары, заменят дорожное покрытие, установят уличное освещение, проведут озеленение. Благоустройство затронет несколько прилегающих улиц.

Территорию у станции Трикотажная МЦД-2 приведут в порядок – Бирюков

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