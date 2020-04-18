Свыше 4 тыс заявок по доставке дров и угля выполнено по запросу пожилых москвичей

Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

Городские службы выполнили более 4 тысяч заявок от пожилых людей по доставке дров и угля на дачи, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, уехавших на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За три недели специалистами Комплекса городского хозяйства выполнено уже более 4 тыс. таких заявок", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Бирюков рассказал, что доставку дров осуществляют с помощью более 150 единиц техники, в числе которой погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся дачникам. Отмечалось, что уголь и дрова собирались доставлять по льготным ценам.

С 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обязали соблюдать домашний режим. Уточнялось, что расходы москвичей, которые могут возникнуть из-за самоизоляции, компенсируют.

В то же время горожанам советовали по возможности переждать сложную обстановку из-за коронавируса на дачах.

За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.