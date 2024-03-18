Движение восстановлено на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничение движения сняли на ряде улиц в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Временные ограничения на Большом Москворецком мосту и на улицах Москворецкая, Варварка сняты. Движение восстановлено", – передает департамент.

Некоторые улицы в центральной части Москвы были перекрыты с 16 по 18 марта. Горожанам было рекомендовано пересесть на общественный транспорт для личных поездок.

До этого в Госавтоинспекции Москвы предупредили о периодическом перекрытии на участке проезда Девичьего Поля от перекрестка с улицей Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком из-за проведения различных мероприятий. Ограничения будут действовать 20, 22, 25, 26, 28 марта; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 апреля; 6 и 7 мая.