Инженерная подготовка к благоустройству переулков началась в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к инженерной подготовке перед благоустройством переулков в центре Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике", – отметил он.

Главной задачей благоустройства является сохранение их колорита, а также создание функционального и комфортного пространства.

Заммэра уточнил, что в ходе работ специалисты отремонтируют и реконструируют водопроводную сеть, обновят сети теплоснабжения. Также будут расширены тротуары, высажены кустарники, установлены фонари с энергосберегающими лампами.

"Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", – добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в этом году в центре столицы пройдут работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы. Как рассказывал Бирюков, обновление улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала. Так, пешеходные зоны станут больше и функциональнее, а в районе Малого Конюшковского переулка организуют новый наземный переход с дополнительным светофором.

