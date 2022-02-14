В центре столицы благоустроят Конюшковскую улицу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В этом году в центре столицы пройдут работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Заммэра напомнил, что ранее работы по благоустройству прошли на Новинском бульваре, улицах Новый Арбат и Красная Пресня, а также площади около станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская".
По его словам, обновление улицы Конюшковская позволит завершить в целом благоустройство этого квартала.
"Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта, в районе Малого Конюшковского переулка организуем новый наземный переход с дополнительным светофором", – пояснил Бирюков.
Он отметил, что там появятся небольшие места для отдыха с лавочками и информационные стелы. Вдоль улицы установят новые фонари и торшеры, территорию озеленят.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что основной целью благоустройства улицы Конюшковская является создание комфортной среды для пешеходов. В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход.
Кроме того, градоначальник сообщал, что в 2022 году планируется завершить благоустройство квартала между Тверской и Большой Никитской улицей. Речь идет о Брюсовом переулке, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских переулках, а также Шведском тупике.
Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства Конюшковской улицы
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