Благоустройство у станции МЦД-2 Курьяново завершат к лету

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по благоустройству территории у станции МЦД-2 Курьяново планируют завершить к лету 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В настоящее время проводится планировка территории: для устройства дороги частично срезается склон. В дальнейшем его укрепят и засеют газоном. Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации протяженностью 0,8 километра", – объяснили в департаменте капитального ремонта.

В районе станции также планируется разместить 16 кабельных колодцев. Это позволит оперативно устранить неполадки или подключить к существующей магистрали дополнительные линии.

На данный момент идет обновление тротуаров и проезжей части. Для них подготовят основание, после чего уложат два слоя асфальта. Площадь пешеходной части составит 4,2 тысячи квадратных метров, проезжей – 6,8 тысячи квадратных метров.

Вдоль дороги к станции МЦД разместят 34 фонаря с энергосберегающими лампами. От Курьяновской набережной планируется провести велодорожку, будут дополнительно организованы пункты проката велосипедов и самокатов.

Возле платформы Курьяново планируют обустроить перехватывающую парковку для пересадки на МЦД. Здесь появятся 34 машиноместа. Отдельная стоянка предусмотрена для такси.

Еще один фактор благоустройства – озеленение. На территории вблизи к станции разобьют газон площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Ожидается, что работы в целом будут завершены к июню текущего года.

В марте стало известно о продвижении работ по строительству станции МЦД-4 Минская. Открыть платформу будущего четвертого диаметра планируют к декабрю 2021 года. Она будет соединена с одноименной станций Московского метрополитена.

