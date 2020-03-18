Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

"Московский паркинг" усилил меры санитарной безопасности в службе эвакуации для борьбы с распространением коронавируса. Каждый день кабины эвакуаторов обрабатывают дезинфицирующим средством с антимикробным действием.

"Для этого работников облачают в специальную одежду для защиты глаз, дыхательных путей и кожи. А техникам службы эвакуации закуплены костюмы индивидуальной защиты – они пригодятся, если на спецстоянку потребуется переместить автомобиль, который может стать источником заражения коронавирусом", – говорится в сообщении "Московского паркинга".

Кроме того, сотрудникам АМПП регулярно измеряют температуру тела и проверяют их на признаки ОРВИ.

Меры безопасности усилили и на спецстоянках. Там каждый день проводят влажную уборку помещений, в которую входит протирание клавиатур банкоматов и терминалов.

Медицинский психолог ранее рассказал, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.

16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля в городе перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.

По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.