Столичный сервисный центр по ремонту техники помогает бойцам в зоне СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве работает сервисный центр, управляющий которого, Иван, вместе с мастером Александром регулярно выезжает в зону специальной военной операции (СВО), чтобы ремонтировать технику для бойцов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С начала СВО военнослужащие обратились за помощью к представителям сервиса, и с тех пор команда центра занимается восстановлением квадроциклов, мотоциклов, снегоходов, бензопил, генераторов и теплового оборудования. До того, как противодроновые мангалы начали производить на заводах, мастера создали их самостоятельно.

Это специальная конструкция из сетки и цепей с дополнительной пулеметной точкой, которая устанавливается на танки и боевые машины пехоты (БМП) для защиты легкобронированных элементов.

"Командир батальона попросил разработать навесную броню – противодроновую защиту для БМП. Мы сделали ее с нуля. Кроме того, мы отправляем военнослужащим тепловые пушки, генераторы, расходные материалы для техники и даже изготовили противоминные тралы", – рассказал Иван.

Недавно мастера отремонтировали очередную партию техники. По словам Ивана, специальное оборудование брать с собой не обязательно – у бойцов на передовой есть все необходимое. Он уточняет, что главное – выполнить ремонт максимально быстро, поскольку время на фронте ценится особенно высоко.

Иван подчеркивает, что команда сервисного центра будет продолжать помогать, пока это необходимо, чтобы приблизить победу и уверен, что каждый должен внести свой вклад.

Между тем, москвичи могут передать подарки по случаю Дня защитника Отечества для участников специальной военной операции. Более 50 пунктов сбора работают в столице с 10 по 23 февраля.

Принести посылки, письма и открытки с пожеланиями горожане смогут в "Домики добра", которые работают на площадках проекта "Зима в Москве", а также в штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры.

"Домики добра" продолжат работать в столице до 28 февраля. В сборе подарков участвуют многие организации Москвы. Активисты Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей активно собирают гуманитарную помощь. К этой инициативе также присоединились предприниматели и образовательные учреждения.

