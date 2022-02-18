Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жителей Москвы призвали пользоваться городским транспортом в вечерний час пик на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Cегодня вечером ожидаем (заторы. – Прим. ред.) до 8 баллов. Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – рассказали в ведомстве.
Поводами для затрудненного движения прогнозируются строительные работы, гололедица, а также возможные мелкие ДТП.
По информации Дептранса, в центре города удобнее будет передвигаться на метро.
На вылетных магистралях с выделенными полосами наибольшую скорость обеспечат такси и наземный транспорт. К таким трассам относятся Ленинградское, Волоколамское, Дмитровское шоссе, Ленинский и Кутузовский проспекты, а также некоторые другие дороги.
В столичной Госавтоинспекции ранее рассказали, как пешеходам и водителям пережить ухудшение погоды на фоне циклона "Иления". На дорогах следует снизить скорость и избегать резких маневров. При передвижении пешком необходимо пользоваться светоотражающими элементами.
Из-за непогоды в городе городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Бригады Мосводостока очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются. Москвичей попросили в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 18 января
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