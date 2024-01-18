Почти 13 тыс человек будут обеспечивать порядок в Москве во время празднования Крещения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Безопасность и правопорядок при проведении мероприятий по случаю Крещения в Москве будут обеспечивать около 13 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В ночных мероприятиях задействуют порядка пяти тысяч полицейских, около двух тысяч сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, а также более 150 специалистов частных охранных организаций и свыше 1,5 тысячи народных дружинников.

Днем обеспечивать безопасность будут более трех тысяч полицейских, около 500 сотрудников Росгвардии, а также свыше 100 работающих в частных охранных организациях и более 600 дружинников.

Для крещенских купаний в Москве оборудовали 42 площадки. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили для купаний 49 майн и 10 купелей. На каждой площадке будут дежурить медики, спасатели и пожарные.

Добраться до мест проведения мероприятий москвичи смогут на 61 маршруте наземного транспорта. Некоторые из них будут работать до 03:00, остальные – всю ночь.



Некоторые маршруты наземного транспорта продлят в столице в ночь на 19 января