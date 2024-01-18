Иеромонах РПЦ Макарий назвал гадания на Крещение "бредом сивой кобылы"

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Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) напомнил, что гадание на Крещение противоречит христианству и назвал подобное простым суеверием. Об этом сообщает РИА Новости.

Иеромонах, говоря об этом, сопоставил две ситуации, в одной из которых человеку при болезни действительно требуется лечение, а в другой он страдает "ипохондрией".

"То же самое у нас и по отношению к суевериям и предрассудкам: их надо преодолевать. Гадание? Не надо этим заниматься. Вздор это все, бред сивой кобылы, как и гороскопы. Но через колено никого не ломаем: хотите – дело ваше", – сказал он.

Между тем окунуться в прорубь в Москве в Крещенскую ночь можно будет на 42 площадках. Их специально подготовили для горожан, желающих принять участие в процессе. Для купаний в Москве будут доступны 49 майн и 10 купелей.



Площадки для крещенских купаний оборудовали в столице