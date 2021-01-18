Дом по программе реновации в районе Лосиноостровском сдадут до конца года

14:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Дом на 168 квартир в столичном районе Лосиноостровском по адресу улица Тайнинская, владение 13, планируется ввести в эксплуатацию по программе реновации до конца этого года. Об этом заявила пресс-служба департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.
"Строители завершили монолитные работы и подключение жилого дома к наружным инженерным сетям. В настоящее время ведутся отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем", – говорится в заявлении.
Дом планируется построить односекционный, будет предусмотрена подземная парковка. Общая площадь квартир составит более 9 тысяч квадратных метров. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.
"При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием искусственного камня и система "мокрого" фасада с декоративными элементами. На фасадах установят короба для кондиционеров", – уточняется в сообщении.
В доме по программе реновации будет три лифта, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Придомовую территорию дома благоустроят и озеленят. Еще рядом с домом установят спортивную и детскую площадки. Как подчеркнул Загрутдинов, в программу реновации в Лосиноостровском попали 68 пятиэтажных домов.
Ранее говорилось, что два дома на 336 квартир планируют построить на западе Москвы. Первые этажи отдадут под нежилые помещения.
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