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18 января, 20:12

Детскую школу искусств "Феникс" отремонтировали в Южном Медведкове

город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке столицы после капремонта открыли детскую школу искусств "Феникс". Работы велись в рамках программы "Искусство – детям", сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".

Школа занимает половину трехэтажного здания в проезде Дежнева. Работы в ней велись с июля 2019 года. В здании отремонтировали фасад, кровлю и кабинеты, обновили инженерные системы.

В школе оборудовали акустические потолки и установили звукопоглощающие панели. Интерьерные решения выполнили в едином фирменном стиле московских школ искусств.

Для учреждения закупили рояли, фортепиано, аккордеоны, гитары, балалайки, звукотехническое и световое оборудование, а также 12 мольбертов, 30 столиков для палитры,12 планшетов и новую мебель.

"Феникс" – единственная школа искусств в Южном Медведкове, открыта в 1997 году. Сейчас это многопрофильное учреждение, в котором на бюджетном отделении обучаются 729 человек, на внебюджетном – 135. В школе работает 30 педагогов.

Проект "Искусство – детям" стартовал в 2018 году. В рамках него проводится обновление материально-технической базы всех детских школ искусств столицы.

Ранее стало известно, что детская школа искусств появится на востоке Москвы в рамках программы реновации. Ее построят в микрорайоне 1-2 Гольянова.

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