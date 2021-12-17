Москвичей призвали к осторожности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителей столицы призвали быть осторожными на улице в связи с гололедицей. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что образованию льда способствуют многократные переходы температуры воздуха от минусовых к плюсовым значениям и наоборот.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Городские службы приступили к противогололедной обработке дорог и тротуаров, а также во дворах домов и на подходах к значимым объектам.

"Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится, при необходимости цикл работ повторим", – подчеркнули в комплексе.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17...-21 градуса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.

