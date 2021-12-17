Москвичей призвали к осторожности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жителей столицы призвали быть осторожными на улице в связи с гололедицей. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что образованию льда способствуют многократные переходы температуры воздуха от минусовых к плюсовым значениям и наоборот.
Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Городские службы приступили к противогололедной обработке дорог и тротуаров, а также во дворах домов и на подходах к значимым объектам.
"Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится, при необходимости цикл работ повторим", – подчеркнули в комплексе.
Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17...-21 градуса.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.
"Атмосфера": жителям столичного региона рассказали о погоде 17 декабря
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