Андрей Бочкарев: ТПУ "Ботанический сад" обеспечили подъездными дорогами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Улично-дорожную сеть построили для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ботанический сад". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В ходе работ в общей сложности построили и реконструировали 1,4 километра дорог на территории районов Останкинского и Ростокино. Разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдано Мосгосстройнадзором", – отметил он.

В рамках проекта уже возведены проектируемые проезды № 911 и 6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика. Также реконструирована сама улица Вильгельма Пика. Помимо этого, специалисты установили шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, обустроили остановки.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что на участке была нанесена дорожная разметка, также обустроены тротуары, установлены дорожные знаки. Для удобства маломобильных людей возведен пониженный бордюрный камень. Также заменено ограждение Леоновского кладбища.

"Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом", – заключил он.

Ранее было завершено строительство апарт-отеля в составе ТПУ "Ботанический сад". На первых двух этажах будут работать кафе, магазины, фитнес-центры, офисы и помещения для управляющей компании.

Также Сергей Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад". Мэр отметил, что данный участок сдан раньше срока на семь месяцев, а также выразил надежду, что в целом СВХ будет построена в установленный срок.