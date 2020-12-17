ТРЦ "Облака" могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТРЦ "Облака" на юге Москвы могут оштрафовать на миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Владимира Авдеева.
В ходе рейда установлено, что в ТЦ не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты посетителями.
Администрация торгового центра приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а в случае нанесения вреда здоровью человека – до 1 миллиона рублей.
Ранее нарушения антиковидных мер выявили в БЦ "Яуза". Инспекторы установили, что в помещении центра по адресу улица Малахитовая, дом 27, строение 1, не соблюдался масочно-перчаточный режим.
В настоящее время данные о нарушениях передали в соответствующее ведомство для принятия дальнейших мер.
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