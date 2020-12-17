Козлов: в Москве потерянных животных можно найти через электронную платформу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Платформа, с помощью которой можно будет отслеживать потерявшихся питомцев, а также следить за их здоровьем и графиком прививок, положительно скажется на уровне сознательности владельцев домашних животных. Так считает депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Он положительно оценил создание в Москве "Ветеринарной автоматизированной системы". По словам Козлова, несмотря на то что в обществе возрастает уровень ответственности по отношению к животным, есть много людей, которые считают питомцев игрушками.
"В обновленной Конституции появились такие положения по отношению к животным, как ответственность и гуманизм, которые обязаны соблюдать все граждане. Создание системы "ВетАС" в Москве – это как раз пример нового правоприменения, абсолютно нового уровня участия в судьбе животных со стороны органов власти. Это должно стать образцом для других региональных властей. И это будет способствовать сознательному отношению среди населения в целом", – цитирует депутата Агентство "Москва".
Он пояснил, что в новую электронную систему "ВетАС" включается учет и регистрация животных в электронном виде, а также ведение их электронных амбулаторных карт. По его словам, с помощью такой системы москвичам будет легче следить за здоровьем своих животных.
Жители столицы смогут вовремя получать уведомления о плановых вакцинациях и записываться к ветеринарам. Как отметил Козлов, в этой системе ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносят данные обо всех собаках и кошках, поступающих в приюты.
Как пояснил парламентарий, это облегчает поиск потерявшихся животных: если у него есть чип или номер клейма и животное внесено в базу "ВетАС", то разыскать хозяина будет легко. По мнению депутата, чипировать животных необходимо.
"Если произошла беда, и животное потерялось, хозяину легче будет его найти. А если хозяин умышленно выбросил животное на улицу – легко будет найти его самого и привлечь к ответственности", – заключил Козлов.
Ранее Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных.
Благодаря "ВетАС" москвичи смогут удаленно записаться с питомцами к ветеринару. Кроме того, сервис поможет в поиске пропавших домашних животных. К системе уже подключили 26 государственных ветеринарных учреждений.
В столице появится система для розыска домашних животных и записи к ветеринару
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