В Москве утвердили документацию для 17 проектов комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Документы по планировке для 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков утвердили в Москве. Планируется построить свыше 3,7 миллиона "квадратов" недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь для 17 проектов КРТ составляет почти 207 гектаров. В их реализацию вложат более 344 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 13 миллиардов. В итоге в девяти городских округах появится порядка 42 тысяч рабочих мест, сказал он.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках КРТ, где уже утвердили проекты планировки, построят городские кварталы. Там появится более 2 миллионов "квадратов" жилой недвижимости, из которых не меньше 827 тысяч "квадратов" – по программе реновации. Также возведут более 672 тысяч "квадратов" производственных объектов и порядка 950 тысяч "квадратов" общественно-деловой и соцнедвижимости, в том числе девять детсадов для более чем 2,2 тысячи детей и шесть школ в общей сложности на 4,7 тысячи мест, отметил Гаман.

По его словам, согласно проектам, также построят четыре поликлиники на 350 посещений в смену, три объекта дополнительного образования и два физкультурно-образовательных комплекса (ФОК).

Председатель городского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская добавила, что в каждом проекте учитываются потребности населения и потенциал района. Так, самая большая площадка находится на территории бывшей промзоны Красный Строитель – 34,55 гектара, а самая маленькая – 5,56 гектара – в Дмитровском проезде, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в рамках КРТ реорганизуют территорию бывшего завода "МиГ" на севере Москвы. Это позволит создать почти 25 тысяч рабочих мест.

Там построят жилье, детсады, школы, поликлинику и другие объекты.

В Москве реализуется 188 проектов КРТ