Мозаичный пол отреставрировали в Московском дворце пионеров

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В Московском дворце пионеров восстановили мозаичный пол с изображением скорпиона, сообщает портал мэра и правительства столицы.

До начала реставрационных работ пол находился в аварийном состоянии – большая часть мозаичных фрагментов отслоилась от основания. Мозаика отошла от перекрытия, была в трещинах, а местами полностью нарушена.

Основной фон мозаики черного цвета и символизирует звездное небо, на котором из желто-бежевых фрагментов керамической плитки выложен скорпион с глазами из красной и голубой смальты. Все это образует созвездия на Млечном Пути. Общая площадь мозаики превышает 200 квадратных метров.

Перед началом работ реставраторы демонтировали сохранившуюся плитку, очистили от старого раствора и промаркировали все фрагменты, чтобы каждый из них вернулся на свое место. Затем они восстановили основание мозаичного пола. В процессе специалисты выявили дополнительные дефекты, что усложнило работу.

Во время перекладки мозаики специалисты максимально использовали все фрагменты исторического материала, однако порядка 10% поверхности было утрачено. С трудом они нашли наиболее близкую по цвету и структуре черную керамическую плитку, которую нарезали по форме и размерам, подходящим к авторскому рисунку.

Обновленный Дворец пионеров открылся в октябре. Реставрация исторических зданий и благоустройство территории велись в течение нескольких месяцев.

В помещениях восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление и приспособили их под современное использование. Работы прошли в первом, втором, третьем, шестом и седьмом корпусах, включая такие знаковые помещения, как планетарий, обсерватория, театральный блок, большой концертный, выставочный и гостиный залы.

В августе этого года завершилась реконструкция Московского дворца пионеров. Там восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений, исторический облик фасадов, привели в порядок цоколи из натурального камня, отремонтировали внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки. Помимо этого, заменили внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление.

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрировали в столице