В Шереметьево самолет потерял управление из-за отказа гидросистемы

В аэропорту Шереметьево минувшей ночью самолет потерял управление и перекрыл рулежную дорожку. По предварительным данным, это был рейс из Лондона, а ЧП случилось из-за отказа гидросистемы. В итоге все пассажиры покинули самолет, а сам лайнер отбуксировали. На работу аэропорта ЧП не повлияло.

Также стало известно, что в январе в аэропорту Шереметьево заработает новый терминал – С1. Он будет обслуживать международные рейсы. Терминал готов принимать до 20 миллионов пассажиров в год. Для этого там организуют более 80 стоек регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

В сентябре этого года в Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса, 19 сентября она приняла свой первый самолет. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

