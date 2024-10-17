Модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний" завершили на юге Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты Москвы завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Дальний", который обеспечивает газоснабжение в районах Донском и Якиманка. Об этом пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства города, ссылаясь на заммэра Петра Бирюкова.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – добавил Бирюков.

Рабочие заменили устаревшие системы на новые, созданные на российском предприятии из отечественных компонентов. Оборудование не только надежно и соответствует всем требованиям безопасности, но и имеет пониженные шумовые характеристики.

Кроме того, специалисты дополнительно обновили систему подводящих газопроводов и распределительных сетей. Все работы были проведены в короткие сроки без отключения потребителей от газа.

Ранее Бирюков рассказывал, что в Москве завершили модернизацию другого крупного газорегуляторного пункта "Кунцево 95". Он был введен в строй еще в прошлом веке, сейчас он обеспечивает газом коммунально-бытовые предприятия и жилой сектор Можайского района.

