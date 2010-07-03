Плитку в Москве меняют из-за компаний-бракоделов – заммэра

13:53
13:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что плитку в городе меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком.
"Нам часто задают вопрос: "Зачем вы без конца перекладываете плитку?" Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только из-за бракодела, который ее положил", – сказал Бирюков в эфире радиостанции Вести ФМ.
Он отметил, что перекладка плитки производится за счет "нерадивых компаний", с которыми город перестает сотрудничат. Заммэра также уточнил, что плитка выполнена с термообжигом и в зимнее время года скользит меньше, чем асфальт.
На вопрос, почему в Москве делают широкие тротуары, Бирюков ответил, что это связано с увеличением пешеходного трафика на 26%. Автомобильный трафик вырос на 30%, добавил он.
"И автомобилистам места хватает, и пешеходом. Но не будь широких тротуаров, сможешь ли видеть красоты нашей Москвы?" – резюмировал заммэра.
Ранее завершились работы по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина и прилегающих к ней улиц и переулков, где расположены театры "Современник", Et Cetera, Московский театр Олега Табакова и детский музыкальный театр "Экспромт".
Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Вдоль улиц установили 237 опор освещения, 94 малые архитектурные формы и 17 навигационных стел.
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