Гости Мосурбанфорума в "Лужниках" узнают о лифтовом хозяйстве столицы

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Посетители фестиваля городского хозяйства на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" смогут отправиться в виртуальный тур по центру производителя лифтового оборудования АО "Мослифт". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Компания является крупнейшей в России, отвечающей за эксплуатацию более 50% лифтов в столице. Она проектирует, производит, монтирует и демонтирует подъемники.

"С помощью технологий дополненной реальности горожане пройдутся по цеху, увидят работу каждого станка и узнают о разных моделях лифтов в выставочном зале. В каждую кабину можно будет зайти, изучить характеристики и особенности новых моделей", – говорится в сообщении.

Помимо этого, посетители площадки смогут ознакомиться с инсталляцией "Назад в будущее". Она расскажет им интересные факты об истории и современном производстве лифтов, а также продемонстрирует преимущества новых моделей.

В целом, компания выпускает две модели пассажирских лифтов "Стриж" со скоростью подъема от одного до 1,6 метра в секунду. В марте "Мослифт" запустил серийное производство четырех новых моделей лифтов: панорамных, медицинских, малогрузовых и подъемников на тяговых ремнях.

18 августа в рамках МУФ в "Лужниках" организуют мероприятия по случаю Дня электричества. Организатором выступит АО "Объединенная энергетическая компания". Ее специалисты проведут для гостей разные активности.



Москвичам сообщили о мероприятиях в "Лужниках" в рамках МУФ